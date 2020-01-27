Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новокузнецке, сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Как сообщили следователи, площадь пожара составила 15 «квадратов». По предварительной версии, хозяева квартиры несколько дней пили, отмечая день рождения. Кто-то из них в нетрезвом состоянии курил в постели, из-за чего и случилось возгорание. Соседи почувствовали запах гари и дыма и вызвали пожарных. Проникшие в квартиру спасатели нашли тела трех человек.

Погибшим мужчине и женщине 69 и 70 лет, их сыну — 46, уточняет РИА Новости. Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.