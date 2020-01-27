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9:15   27 Января 2020
Россия

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новокузнецке

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новокузнецке

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Новокузнецке, сообщает СК РФ по Кемеровской области. 

Как сообщили следователи, площадь пожара составила 15 «квадратов». По предварительной версии, хозяева квартиры несколько дней пили, отмечая день рождения. Кто-то из них в нетрезвом состоянии курил в постели, из-за чего и случилось возгорание. Соседи почувствовали запах гари и дыма и вызвали пожарных. Проникшие в квартиру спасатели нашли тела трех человек. 

Погибшим мужчине и женщине 69 и 70 лет, их сыну — 46, уточняет РИА Новости. Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #происшествия #чп #новокузнецк #кемеровская область

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