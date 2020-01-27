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8:56   27 Января 2020
Россия

Госдума предложила запретить использование гаджетов за рулем

Госдума предложила запретить использование гаджетов за рулем

Госдума предложила запретить использование гаджетов за рулем автомобилей. С такой инициативой выступил зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По словам парламентария, сейчас в России действует запрет на использование смартфонов за рулем, но прогресс ушел далеко вперед, и закон не распространяется на прочие гаджеты, например, умные часы, планшеты, электронные браслеты, а также программы-приложения по обмену голосовыми сообщениями. 

«Водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это ​отвлекает и ​провоцирует аварии», — передает слова Владимира Афонского «Парламентская газета»

Госдума предложила запретить использование гаджетов за рулем

По словам депутата, в законе нужно четко прописать механизм фиксации таких случаев и наказание за нарушения. Парламентарий отмечает, что зачастую без фото- и видеофиксации сложно доказать, что водитель за рулем говорил по телефону. Афонский направил запрос в ГИБДД, где просит предоставить статистику о количестве нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов, за 2019 год. 

«Разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в аварию, а наиболее критичны ситуации, когда водители автомобилей переписываются в мессенджерах во время движения. Эти нарушения необходимо ​пресекать», — уверен парламентарий. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество #за рулем

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