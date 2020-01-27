Госдума предложила запретить использование гаджетов за рулем автомобилей. С такой инициативой выступил зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По словам парламентария, сейчас в России действует запрет на использование смартфонов за рулем, но прогресс ушел далеко вперед, и закон не распространяется на прочие гаджеты, например, умные часы, планшеты, электронные браслеты, а также программы-приложения по обмену голосовыми сообщениями.

«Водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это ​отвлекает и ​провоцирует аварии», — передает слова Владимира Афонского «Парламентская газета».

По словам депутата, в законе нужно четко прописать механизм фиксации таких случаев и наказание за нарушения. Парламентарий отмечает, что зачастую без фото- и видеофиксации сложно доказать, что водитель за рулем говорил по телефону. Афонский направил запрос в ГИБДД, где просит предоставить статистику о количестве нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов, за 2019 год.