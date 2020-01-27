Неизвестный устроил стрельбу в Подмосковье и ранил человека

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Подмосковье и ранил человека, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел днем в минувшее воскресенье, 26 января, в Люблине на улице Люблинской, 175. Мужчина, находившийся за рулем «ВАЗ 21099» без госномеров несколько раз выстрелил в водителя автомобиля Hyundai, после чего уехал. Потерпевшего госпитализировали с ранением руки и груди.

Сейчас по факту хулиганства и умышленного причинения вреда здоровью завели уголовное дело. В полиции считают, что стрелявший совершил преступление из хулиганских побуждений. Сейчас его разыскивают.