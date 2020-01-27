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8:15   27 Января 2020
Россия

Правительство Приморья сообщило о приостановке сбора групп для поездок в Китай

Правительство Приморья сообщило о приостановке сбора групп для поездок в Китай

Правительство Приморья сообщило о приостановке сбора туристических групп для поездок в Китай, где сейчас проблемы с эпидемиологической обстановкой, вызванные коронавирусом. 

Зампред правительства Приморья Константин Шестаков заявил, что пункты пропуска пока закрыты из-за празднования китайского Нового года. Также власти следуют рекомендациям Ростуризма и Роспотребнадзора и советуют туроператорам не продавать путевки в Китай до того момента, пока ситуация в стране не нормализуется. 

«Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов», — сообщает правительство Приморья. 

Находящимся в Китае россиянам советуют соблюдать меры предосторожности и не выходить из отелей до того момента, пока туроператоры не организуют трансфер до аэропорта или места выезда с территории страны. 

Китайские власти 31 декабря информировали Всемирную Организацию Здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае — 2744, из них 80 умерли.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #приморье #китай #общество #коронавирус

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