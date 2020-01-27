Правительство Приморья сообщило о приостановке сбора групп для поездок в Китай

Правительство Приморья сообщило о приостановке сбора туристических групп для поездок в Китай, где сейчас проблемы с эпидемиологической обстановкой, вызванные коронавирусом.

Зампред правительства Приморья Константин Шестаков заявил, что пункты пропуска пока закрыты из-за празднования китайского Нового года. Также власти следуют рекомендациям Ростуризма и Роспотребнадзора и советуют туроператорам не продавать путевки в Китай до того момента, пока ситуация в стране не нормализуется.

«Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов», — сообщает правительство Приморья.

Находящимся в Китае россиянам советуют соблюдать меры предосторожности и не выходить из отелей до того момента, пока туроператоры не организуют трансфер до аэропорта или места выезда с территории страны.

Китайские власти 31 декабря информировали Всемирную Организацию Здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае — 2744, из них 80 умерли.