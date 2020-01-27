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7:40   27 Января 2020
Весь мир

Стоимость нефти опустилась ниже 60 долларов

Стоимость нефти опустилась ниже 60 долларов

Стоимость фьючерсов Brent на март опустилась на до 59,31 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Согласно данным на 5:52 мск, стоимость североморской нефтяной смеси опустилась на 2,32 процента. Самое резкое падение произошло в 02:08 по Москве, когда цена мартовских фьючерсов опускалась до 58,84 доллара.

Эксперты считают, что инвесторы отказываются от покупки нефти из-за опасений вокруг вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

По последним данным, от нового вируса 2019-nCoV в Китае умерли 80 человек. Число заболевших в КНР превысило 2,7 тысячи.

В середине января из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возросли цены на золото и нефть. Стоимость нефти также выросла после приостановки поставок «черного золота» из Ливии.

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Автор: Олег Королев
#brent #коронавирус

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