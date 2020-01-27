Стоимость нефти опустилась ниже 60 долларов

Стоимость фьючерсов Brent на март опустилась на до 59,31 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Согласно данным на 5:52 мск, стоимость североморской нефтяной смеси опустилась на 2,32 процента. Самое резкое падение произошло в 02:08 по Москве, когда цена мартовских фьючерсов опускалась до 58,84 доллара.

Эксперты считают, что инвесторы отказываются от покупки нефти из-за опасений вокруг вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

По последним данным, от нового вируса 2019-nCoV в Китае умерли 80 человек. Число заболевших в КНР превысило 2,7 тысячи.

В середине января из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возросли цены на золото и нефть. Стоимость нефти также выросла после приостановки поставок «черного золота» из Ливии.