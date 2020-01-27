Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов распорядился ввести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Также в сообщении отмечается, что правительство Забайкальского края рекомендует жителям воздержаться от поездок в Китай.

Отмечается, что в Забайкалье и соседних районах Китая не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Однако, на российско-китайской границе продолжает действовать усиленный контроль.

Китайские власти 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель - коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае - 2744, из них 80 умерли.