Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады Украины, экс-министр транспорта Евгений Червоненко назвал премьера страны Алексея Гончарука «сознательным идиотом».

Ранее Гончарук оказался в центре скандала. В интернете появилась аудиозапись совещания с его участием, на котором обсуждался курс гривны. Премьер отмечал, что украинского президента Владимира Зеленского «примитивное понимание» экономики.

На фоне скандала Гончарук подал в отставку, но Зеленский отказался ее принимать.

По мнению экс-министра, население Украины живет сейчас еще хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко. Гончарук заявил, что сейчас правительство возглавляет «сознательный идиот»

Бывший депутат отметил, что Украина сейчас находится в управлении непрофессиональных людей, которые не имеют планов на будущее. По его словам, нынешние киевские власти «без знаний, и самое главное, без совести».

Экс-министр отметил, что власти страны относятся к гражданам как к «нищим, вороватым идиотам».