Временный президент Боливии отправила министров в отставку

Временный президент Боливии Жанин Аньес отправила правительство страны в отставку, сообщает RTP.

Отмечается, что Аньес подала ходатайство об отставке министров. Подчеркивается, что временный президент в кратчайшее время утвердит правительство для «достижения целей, поставленных в начале правления».

Ранее по своей инициативе ушла министр связи Роксана Лисаррага. Тем самым она выразила несогласие с решением президента баллотироваться на грядущих выборах.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на прошедших 20 октября выборах, боливийский президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним в отставку ушло все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

Новые власти объявили о проведении повторных выборов. Моралесу запрещено участвовать в качестве кандидата. Президентские выборы назначены на 3 мая.