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 Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай
5:46   27 Января 2020
Весь мир

Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Россия закончила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства сообщил, что поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательного и энергетического оборудования, а также запчастей и инструментов. Пекин также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

Источник агентства уточнил, что акт приема-передачи был подписан в КНР в декабре минувшего года. Подчеркивается, что с этого момента начался полуторагодовой период гарантийного обслуживания.

Источник отметил, что все имущество из состава второго комплекта было доставлено в Китай на судах. Первый был доставлен в июле 2019 года.

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Автор: Олег Королев
#китай #с-400

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