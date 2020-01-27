Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Россия закончила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства сообщил, что поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательного и энергетического оборудования, а также запчастей и инструментов. Пекин также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

Источник агентства уточнил, что акт приема-передачи был подписан в КНР в декабре минувшего года. Подчеркивается, что с этого момента начался полуторагодовой период гарантийного обслуживания.

Источник отметил, что все имущество из состава второго комплекта было доставлено в Китай на судах. Первый был доставлен в июле 2019 года.