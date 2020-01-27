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5:07   27 Января 2020
Весь мир

Экс-советник Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Экс-советник Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Американский президент Дональд Трамп в августе минувшего года сообщил бывшему советнику Джону Болтону о своем желании продолжать «заморозку» военной помощи Украине до момента, когда Киев не поможет с расследованием в отношении Джо Байдена. Об этом пишет NYT со ссылкой на книгу экс-советника.

Газета отмечает, что накануне Болтон раздал черновики рукописи своим близким соратникам. Также он направил черновик книги в администрацию США.

New York Times отмечает, что книга представляет собой «набросок» того, о чем Болтон мог бы сообщить, если его вызовут как свидетеля на слушания по импичменту Трампа. Белый дом сможет задержать выпуск книги или вычеркнуть ключевые фрагменты.

Болтон заявляет, что вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около десятка раз просил Трампа «разморозить» помощь в размере 391 миллиона долларов. Однако, американский президент отверг все его попытки.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер после публикации статьи заявил, что у Болтона «есть доказательства» и его следует вызывать в Сенат США для дачи показаний.

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Автор: Олег Королев
#трамп #болтон #импичмент

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