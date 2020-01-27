Китайские власти продлили новогодние каникулы на три дня из-за коронавируса

Китайские власти приняли решение продлить новогодние каникулы до 2 февраля, говорится в распоряжении Госсовета КНР.

Официальные каникулы должны были длиться с 24 по 30 января. При этом 31 января числился первым рабочим днем.

В заявлении правительства говорится, что с целью улучшить профилактику и контроль за распространением коронавируса, а также эффективно сократить скопления людей и остановить распространение эпидемии, следует продлить каникулы до 2 февраля. Первым рабочим днем станет 3 февраля.

Соответствующие указания распространяются на все провинции и города центрального подчинения, а также автономные районы страны. Отмечается, что для вузов, детских садов и школ уведомление о сроке завершения каникул будет опубликовано отдельно.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Только в Китае известно о 2744 зараженных, из них 80 скончались.