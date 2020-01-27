Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом в РФ

Роспотребнадзор подготовил пакет мер по недопущению распространения нового коронавируса в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Постановление е главного государственного санитарного врача разработано по поручению правительства 24 января. Им определяется основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, находящейся в центре РФ. Эксперты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае заражены 2744 человека, из них 80 уже скончались.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом. Также поступали сообщения о заболевших в одиннадцати странах мира.