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3:47   27 Января 2020
Весь мир

Заместитель генсека ООН призвала РФ и США продлить СНВ-3 без включения новых вооружений

Заместитель генсека ООН призвала РФ и США продлить СНВ-3 без включения новых вооружений

ООН призывает США и РФ продлить договор СНВ-3 на пять лет в его нынешнем виде, заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года. Ранее Вашингтон заявлял, что в договоренности с Москвой должны включать и не подпадающие под СНВ-3 вооружение.

В интервью РИА «Новости» высокий представитель по разоружению, отвечая на вопрос о включении новыйших вооружений, заявила: «И да, и нет».

Собеседница агентства призвала сосредоточиться на сохранении того, что уже есть. Она выразила сожаление, что с ДРСМД этого не случилось, однако СНВ-3 все еще действует.

Накамицу призвала продлить СНВ-3 его на тот период, на который возможно - на пять лет. При этом она отметила, что на новые системы вооружений, которые могли бы оказать влияние на стратегическом уровне, также следует обратить внимание.

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Автор: Олег Королев
#оон #снв-3

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