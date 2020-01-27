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 Госдеп прокомментировали ракетные обстрелы посольства США в Багдаде

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 Госдеп прокомментировали ракетные обстрелы посольства США в Багдаде

Госдеп прокомментировали ракетные обстрелы посольства США в Багдаде
3:19   27 Января 2020
Весь мир

Госдеп прокомментировали ракетные обстрелы посольства США в Багдаде

Госдеп прокомментировали ракетные обстрелы посольства США в Багдаде

Американские власти на фоне обстрелов посольства США в Багдаде призывают Ирак выполнять свои обязанности по охране дипломатических объектов. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что Вашингтон в курсе ракетных обстрелов. Подчеркивается, что американская сторона призывает власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.

В ведомстве отметили, что ситуация в Ираке остается напряженной. «Поддерживаемые Ираном» группировки продолжают угрожать безопасности, заявил представитель Госдепа.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источни  в службах безопасности сообщил, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда. Один из них поразил ресторан. Позже телеканал «ас-Сумария»сообщил о нескольких пострадавших при обстреле «зеленой зоны».

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Автор: Олег Королев
#ирак #госдеп #посольство сша

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