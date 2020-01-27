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3:03   27 Января 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось в полтора раза за сутки

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось в полтора раза за сутки

Число жертв заражения новым коронавирусом в Китае достигло 80 человек. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что в Китае вирусом заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

По последним данным, в материковой части Китая зафиксировано 2454 случая, в Гонконге - шесть, в Макао - пять, на Тайване - три.

Газета Global Times сообщает, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, жертвами заболевания стали 76 человек. Общее число заболевших там увеличилось до 1423 человек.

Случаи заражения новым коронавиурсом зафиксированы в Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, Непале, Южной Корее, Японии, США, Франции, Канаде, Малайзии и Австралии.

В конце декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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