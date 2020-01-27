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2:50   27 Января 2020
Весь мир

Количество жертв паводков в Бразилии увеличилось до 53 человек

Количество жертв паводков в Бразилии увеличилось до 53 человек

Число жертв наводнений в двух восточных штатах Бразилии, вызванных сильнейшими ливнями, возросло до 53 человек.

Издание SDN со ссылкой на управление гражданской обороны страны сообщает, что в штате Минас-Жерайс, которые сильнее всех пострадал от дождей, погибли 44 человека. В свою очередь в Эспириту-Санту погибли девять человек.

По данным властей, без вести пропали 19 человек. В связи с угрозой продолжения дождей в 99 городах региона объявлено чрезвычайное положение.

В городе Алегри мэрия объявила об угрозе разрушения плотины и призвала жителей покинуть опасные территории. Свои дома оставили более 20 человек.

Согласно данным бразильской Национальной метеорологической службы, в минувшую пятницу в в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.

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Автор: Олег Королев
#паводок #бразилия

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