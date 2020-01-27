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Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в Ираке

Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в Ираке

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2:16   27 Января 2020
Весь мир

Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в Ираке

Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в Ираке

Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в столице Ирака. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на местные власти.

В свою очередь телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник сообщает, что пострадали несколько человек. Отмечается, что всех людей из посольства эвакуируют вертолетами.

По последним данным, в воскресенье вечером пять ракет было выпущено по дипломатической «зеленой зоне» Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения, а также посольства и консульства. Три ракеты рухнули на территории американского комплекса, одна из которых попала в здание столовой.

И.о. премьера Ирака Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что распорядился найти и наказать виновных в обстреле диппредставительства. Глава иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси также заявил, что ракетный обстрел наносит ущерб репутации и суверенитету страны.

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Автор: Олег Королев
#багдад #посольство сша

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