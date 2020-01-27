Грузинская оппозиция требует запрета работы в стране ряда американских организаций

Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» провела возле посольства США в Тбилиси акцию с требованием запрета деятельности в стране Демократического института США (NDI) и Международного республиканского института (IRI).

Данные американские исследовательские институты проводят в Грузии социологические исследования. Результатами опросов чаще всего недовольны представители правящих властей.

В заявлении партии говорится, что ее члены призывают руководство США вывезти NDI и IRI из Грузии. Подчеркивается, что Грузия - это «независимое суверенное государство», поэтому ни у кого нет права искусственно менять мнение его граждан.

Оппозиция также призывает власти Грузии начать расследование в связи с деятельностью данных организаций. Члены партии уверены, что результаты всех опросов являюся намеренной дезинформацией.