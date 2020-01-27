Специалисты из Канады и США проведут наблюдательный полет над территорией России

Американские и канадские инспекторы совершат наблюдательный полет над Россией на самолете C-13OJ под контролем российских специалистов. Об этом сообщил глава российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Ожидается, что полет состоится с 27 января по 1 февраля. Он будет реализован в рамках Международного договора по открытому небу. Совместная миссия Канады и США выполнит полет на канадском самолете наблюдения C-13OJ.

Рыжков сообщил, что в ходе полета американо-канадской мисиии по заранее согласованному маршруту российские специалисты проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором специальной аппаратуры.

Канадский самолет C-130J не предназначен для использования оружия. Воздушное судно и аппаратура на нем прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов. Это исключает использование техники, которая не предусмотрена международным договором.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны.