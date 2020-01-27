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Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в Ираке

Один человек пострадал при ракетном обстреле посольства США в Ираке

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1:11   27 Января 2020
Весь мир

Спикер парламента Ирака прокомментировал удары по посольству США в Багдаде

Спикер парламента Ирака прокомментировал удары по посольству США в Багдаде

Ракетный обстрел посольства США в Багдаде наносит ущерб иракскому суверенитету. Об этом заявил глава парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси..

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил, что на территорию американского диппредставительства упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан. Пострадавших в результате нету.

Спикер отметил, что повторяющиеся ракетные удары по посольству США в центральной части столицы Ирака недопустимы. По его словам, это наносит ущерб репутации Ирака, а также ослабляет его, вредит суверенитету.

Дипломатическая «зеленая зона» Багдада, где находятся правительственные учреждения, периодически становится целью ракетных обстрелов. Такие инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не несут существенного ущерба.

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Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #посольство сша

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