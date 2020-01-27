Спикер парламента Ирака прокомментировал удары по посольству США в Багдаде

Ракетный обстрел посольства США в Багдаде наносит ущерб иракскому суверенитету. Об этом заявил глава парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси..

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил, что на территорию американского диппредставительства упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан. Пострадавших в результате нету.

Спикер отметил, что повторяющиеся ракетные удары по посольству США в центральной части столицы Ирака недопустимы. По его словам, это наносит ущерб репутации Ирака, а также ослабляет его, вредит суверенитету.

Дипломатическая «зеленая зона» Багдада, где находятся правительственные учреждения, периодически становится целью ракетных обстрелов. Такие инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не несут существенного ущерба.