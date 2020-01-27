Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье.

В воскресенье украинские военные заявили о 12 обстрелах позиций в Донбассе. Двое военных погибли, еще двое получили ранения.

Зеленский на своей странице в Facebook написал, что на один из военных был убит во время обстрела, второй - подорвался.

По его словам, это свидетельствует о том, что война на востоке Украины все еще продолжается. Украинский президент отметил, что ее нужно пытаться завершить «с еще большими усилиями».

Глава государства также отметил, что в текущем году в Донбассе погибли 11 украинских военных.

В минувшую субботу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских военных.