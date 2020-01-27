Пять случаев заболевания новым коронавирусом зафиксированы в США

Пять случаев заболевания новым коронавирусом зафиксированы на территории США. Об этом сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).

Сообщается, что по состоянию на воскресенье в штатах Вашингтон, Калифорния, Аризона и Иллинойс были подтверждены пять случаев заболевания. Все зараженные прибыли из Уханя.

Центр отмечает, что специалисты внимательно отслеживают ситуацию со вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Китайские власти 31 декабря минувшего года сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты выявили возбудитель - коронавирус 2019-nCoV. За пределами материковой части страны случаи заражения были выявлены в Гонконге, Макао, Тайване, а также Японии, Таиланде, Малайзии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, США, Канаде, Франции, Австралии.

Согласно последним официальным данным, в Китае зафиксировано 1975 зараженных, из которых 56 скончкались.