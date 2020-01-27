Три ракеты попали по посольству США в Багдаде

Три ракеты ударили прямо по американскому посольству в столице Ирака,. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что в том числе одна попала по его ресторану. Телеканал ссылается на источник в службах безопасности Ирака.

Накануне телеканал «ас-Сумария» сообщал, что около дипломатической «зеленой зоны» Багдада упали три реактивных снаряда, в которой расположены правительственные учреждения и посольства.

«Зеленая зона» в столице Ирака регулярно становится целью ракетных ударов. Такие инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не несут существенного ущерба. Так, 9 нваря две ракеты упали на территории «зеленой зоны», что привело к срабатыванию сирены.

В конце 2019 года стало известно, что сотни жителей Багдада пошли на штурм американского посольства из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории республики. Беспорядки начались после похорон жертв атаки.

В начале текущего года парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск с территории страны. Это означает, что американские военные и союзные им силы в ближайшее время должны покинуть территорию страны. Однако, Вашингтон так и не вывел военный контингент.

Войска США находятся в Ираке с 2003 года, когда Вашингтон вторгся в республику под предлогом наличия у экс-президента республики Саддама Хусейна оружия массового поражения. Присутствие американских военных привело к росту терроризма и экстремизма как в стране, так и в регионе, чему способствуют сами США, открыто сотрудничая с террористами.

Напряженные отношения из-за ядерной сделки отношения между США и Ираном осложнились 3 января, когда американские ВС убили под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани. Убийство национального героя вызвало ответные действия Тегерана: они нанесли в овтет удар по военным базам США в Ираке.