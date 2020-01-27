Многодетная мама выстирала новорожденного, заявив, что он родился мертвым

Сообщения о том , что мать троих детей перенесла преждевременные роды, а затем отправила малыша в стиральную машину, появились в СМИ вечером 26 января.

Женщина, воспитывающая троих детей и проживающая в городе Талица Свердловской области, ночью на 26 января перенесла преждевременные роды. Предположительно, затем она отправила новорожденного в стиральную машину. Обнаружил неладное ее муж, он проснулся утром и увидел жену, лежащую в крови. Как рассказала сама женщина, ребенок родился мертвым, пишет «Регион онлайн», ссылаясь на источник.

Соседи многодетной семьи рассказали, что женщина работает парикмахером, и признались, что крайне удивлены произошедшим.

«Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом», — сказала собеседница портала Е1.

Мужчина вызвал полицию. Правоохранители завели уголовное дело, ведут расследование и выясняют обстоятельства произошедшего.