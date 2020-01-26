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23:49   26 Января 2020
Россия

Депутат объяснил порядок принятия поправок к российской Конституции

Депутат объяснил порядок принятия поправок к российской Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников  в беседе с «Российской газетой» рассказал, сколько ступеней должны пройти предложенные поправки к Конституции, прежде чем их примут. 

«Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования», — объяснил депутат.

Крашенников отметил, что во второй блок законопроекта вступит в силу после того, как будет опубликован первый после принятия Госдумой и Законодательными собраниями регионов. Затем поправки будут вынесены на всероссийское голосование, «поправки будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования».

Напомним, что внести ряд поправок к главному российскому документу предложил президент страны Владимир Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Затем был подготовлен законопроект и направлен в Госдуму, которая уже приняла его в первом чтении.

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Автор: Лев Собакин
#россия #конституция

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