Депутат объяснил порядок принятия поправок к российской Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников в беседе с «Российской газетой» рассказал, сколько ступеней должны пройти предложенные поправки к Конституции, прежде чем их примут.

«Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования», — объяснил депутат.

Крашенников отметил, что во второй блок законопроекта вступит в силу после того, как будет опубликован первый после принятия Госдумой и Законодательными собраниями регионов. Затем поправки будут вынесены на всероссийское голосование, «поправки будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования».

Напомним, что внести ряд поправок к главному российскому документу предложил президент страны Владимир Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Затем был подготовлен законопроект и направлен в Госдуму, которая уже приняла его в первом чтении.