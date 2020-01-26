Борд рассказал, что у Чаплина были спорные взгяды, но он не боялся их отстаивать

Взгляды ушедшего из жизни Всеволода Чаплина были далеко не бесспорные, но он не боялся высказывать свою независимую точку зрения, рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод РИА Новости.

«Взгляды его были далеко не бесспорные, многие из них я не одобрял — что касалось Сталина, российской интеллигенции, антизападных настроений, какие-то мне казались чересчур радикальными, воинствующими для представителя церкви. Но он отличался от многих духовных деятелей тем, что не боялся высказывать свою самостоятельную, независимую, нетривиальную точку зрения», — рассказал Брод.

Брод рассказал, что в последние годы у Чаплина были непростые отношения с РПЦ. Его можно было заметить на оппозиционных митингах, он становился активным общественным деятелем.

«Он запомнится тем, кто его знал. Это была яркая личность. Возможно, представителям РПЦ не стоило так резко прощаться с ним и лишать его многих постов, выводить его из высоких советов. Он имел свое мнение, отстаивал его, как любая яркая личность со своими сложностями, со своими противоречиями, со своими заблуждениями», — поделился он.

Протоиерей умер сегодня около 16:30 по московскому времени на 52-м году жизни от сердечного приступа. Отпевать Чаплина, вероятно, будут в храме, где он был настоятелем.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года был Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. В июле 2017 года стал членом общественной палаты Союзного Государства России и Белоруссии.