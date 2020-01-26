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 Власти США дискриминируют иранских студентов

Власти США дискриминируют иранских студентов
21:16   26 Января 2020
Весь мир

Власти США дискриминируют иранских студентов

Власти США дискриминируют иранских студентов

С августа 2019 года по меньшей мере 16 иранских студентов вернули в Иран из различных аэропортов США. Их подвергали политическим допросам, содержали в холодных камерах и даже полностью снимали одежду для досмотра, сообщает The New York Times.

Иранский студент Рамин сообщил New York Times, что после допроса, проведенного сотрудниками аэропорта, и приказа вернуться в Тегеран из-за отсутствия рейса, он был вынужден оставаться в холодной камере в течение 6 часов. Затем его в наручниках и цепях доставили в иммиграционную службу в Джорджии и офицеры этого учреждения приказали ему стоять перед ними голым.

Также сообщается, что Вашингтон запретил нескольким иранским студентам въезд в США.

3 января военные Пентагона по приказу США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился Сулймани. Мировое сообщество резко осудило решение Трампа, которое он не согласовал с Конгрессом и НАТО. В ответ Иран нанес удар по военным базам США. Кроме того, находясь с состоянии повышенной боевой готовности из-за агрессивного поведения США, армия Ирана по ошибке сбила  пассажирский самолет, все люди на борту погибли. Иран потребовал, чтобы США покинули регион, однако Вашингтон требует у Ирана заплатить за американские военные базы в регионе.  

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ближний восток

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