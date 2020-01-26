Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

Два российских дипломата уехали из Софии после объявления их персонами нон гранта из-за подозрений в шпионаже.

«Сегодня они покинули страну», — сообщил представитель российского посольства в Болгарии, пишут РИА Новости.

В отношении двух дипломатов проводилась проверка прокуратуры Болгарии, последовавшая после информации, полученной от болгарского агентства национальной безопасности. Дело против россиян было закрыто в связи с их статусом дипломатически неприкосновенных, но власти страны объявили их персонами нон гранта и дали 48 часов на выезд из страны.

В МИД РФ сообщили, что никаких доказательств в отношении российских дипломатов болгарская сторона не предоставила. Ведомство отметило, что со стороны России могут последовать ответные действия, а поступок руководства Болгарии назвали «откровенно недружественным», «провокационным» и противоречащим конструктивному характеру российско-болгарских отношений.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что подобное решение властей Болгарии связано с включением в информационную войну Запада против РФ.