Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

 Друг Чаплина рассказал об астме и сахарном диабете священника

Друг Чаплина рассказал об астме и сахарном диабете священника
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

 Власти США дискриминируют иранских студентов

Власти США дискриминируют иранских студентов
Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

 Друг Чаплина рассказал об астме и сахарном диабете священника

Друг Чаплина рассказал об астме и сахарном диабете священника
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

 Власти США дискриминируют иранских студентов

Власти США дискриминируют иранских студентов
20:40   26 Января 2020
Россия

Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинений в шпионаже

Два российских дипломата уехали из Софии после объявления их персонами нон гранта из-за подозрений в шпионаже.

«Сегодня они покинули страну», — сообщил представитель российского посольства в Болгарии, пишут РИА Новости.

В отношении двух дипломатов проводилась проверка прокуратуры Болгарии, последовавшая после информации, полученной от болгарского агентства национальной безопасности. Дело против россиян было закрыто в связи с их статусом дипломатически неприкосновенных, но власти страны объявили их персонами нон гранта и дали 48 часов на выезд из страны.

В МИД РФ сообщили, что никаких доказательств в отношении российских дипломатов болгарская сторона не предоставила. Ведомство отметило, что со стороны России могут последовать ответные действия, а поступок руководства Болгарии назвали «откровенно недружественным», «провокационным» и противоречащим конструктивному характеру российско-болгарских отношений.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что подобное решение властей Болгарии связано с включением в информационную войну Запада против РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #болгария #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...