Друг Чаплина рассказал об астме и сахарном диабете священника

Скончавшийся сегодня протоиерей Всеволод Чаплин болел сахарным диабетом и с ранних лет страдал астмой. О том, как священник трудился, несмотря на проблемы со здоровьем, рассказал главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев.

«Он не был здоровым человеком. Он трудился всю жизнь, несмотря на то, что <…> он был нездоров с юных лет. У него было несколько болезней. У него была и астма: он все время дышал через специальный прибор и употреблял препараты, которые облегчают дыхание», — рассказал Лебедев телеканалу «360».

Лебедев добавил, что Чаплин страдал от сахарного диабета, но упорно трудился всю жизнь, несмотря на недуги. Председатель Союза православных граждан (СПГ) рассказал, что познакомился с Чаплиным 1986 году, когда они вместе работали в издательском отделе Московского Патриархата.

«Он с юных лет и по сегодняшний день, всегда с утра до вечера служил Богу и людям», — поделился Лебедев.

Чаплин умер 26 января в возрасте 51 года от сердечного приступа. Прихожане церкви рассказали, что ему стало плохо, около московского храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, в котором священник был настоятелем.