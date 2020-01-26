Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал оскорбительное обращение с иранцами в аэропортах США явным расизмом и нарушением прав человека. Об этом Мусави написал в своем Твиттере.

Ранее сообщалось о запрете Вашингтона на въезд в страну нескольким иранским студентам. После очередной эскалации в ирано-американских отношениях, по меньшей мере 16 студентов из Ирана были возвращены на родину из Штатов. По их утверждениям, они подвергались политическим допросам, содержались в холодных камерах и вынуждены были полностью раздеваться для личного досмотра. Студентов также доставляли в иммиграционную службу в наручниках.

«Сотрудники пограничной службы США издеваются над иранцами за их национальность. Это явный расизм и нарушение международных норм и законов в области прав человека. Такое отношение является еще одним свидетельством враждебного отношения американской администрации к Ирану и его глубокой враждебности к иранцам», — заявил Мусави в соцсети.

23 января сообщалось, что США расширили санкции против Ирана. Под ограничительные меры попали два физических лица, шесть юридических и шесть компаний.