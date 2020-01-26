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20:14   26 Января 2020
Весь мир

ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушают режим прекращения огня в стране. При этом Ливийская национальная армия (ЛНА) все еще готова поддерживать режим перемирия, сообщает 

О готовности ПНС выйти из режима прекращения огня заявил пресс-секретарь «правительства» Мухаммад Кануну. По его словам, командование «Вулкана гнева» готово отдать приказ всем своим боевикам начать наступление на армию Халифы Хафтара.

При этом в ЛНА подчеркнули, что не хотят начинать столкновения и намерены поддерживать перемирие до тех пор, пока это будет возможно.

Режим прекращения огня действует в Ливии с 12 января. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Вместе с тем на территории Триполи подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать беспорядки, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабя их дома, захватывая автомобили. Также недавно на видео попало, как наемники напали на мирного гражданина, раздели его и стали издеваться, чтобы за него им передали выкуп. ПНС было сформировано в 2016 году, однако согласно Схиратским соглашениям срок правления ПНС истек еще в 2018 году и с тех пор «правительство» больше не является легитимным.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #режим прекращения огня #лна #пнс ливии

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