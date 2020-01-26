СМИ сообщили о ракетах, взорвавшихся в Ираке рядом с посольством США

Агентство Reuters сообщает о четырех ракетах, взорвавшихся в «зеленой зоне» Багдада недалеко от американского посольства. Агентство AFP пишет о пяти ракетах, но информации о пострадавших и разрушении инфраструктуры пока нет.

Напомним, ранее иракский глава Бархам Салех заявил президенту США Дональду Трампу, что Ирак не желает вступать в конфликт с Штатами. До этого парламент Ирака потребовал у США вывести свой военный контингент с территории страны: с таким же требованием и лозунгами «Yankee go home!» иракцы выходили на демонстрации к американскому посольству. Такая реакция последовала после спланированного убийства иранского генерала Касема Сулеймани, организованного Пентагоном и лично президентом Трампом.