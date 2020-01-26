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 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

Представитель МИД Ирана обвинил пограничников США в расизме

 Власти США дискриминируют иранских студентов

Власти США дискриминируют иранских студентов
20:00   26 Января 2020
Весь мир

СМИ сообщили о ракетах, взорвавшихся в Ираке рядом с посольством США

СМИ сообщили о ракетах, взорвавшихся в Ираке рядом с посольством США

Агентство Reuters сообщает о четырех ракетах, взорвавшихся в «зеленой зоне» Багдада недалеко от американского посольства. Агентство AFP пишет о пяти ракетах, но информации о пострадавших и разрушении инфраструктуры пока нет.

Напомним, ранее иракский глава Бархам Салех заявил президенту США Дональду Трампу, что Ирак не желает вступать в конфликт с Штатами. До этого парламент Ирака потребовал у США вывести свой военный контингент с территории страны: с таким же требованием и лозунгами «Yankee go home!» иракцы выходили на демонстрации к американскому посольству. Такая реакция последовала после спланированного убийства иранского генерала Касема Сулеймани, организованного Пентагоном и лично президентом Трампом.

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Автор: Тимофей Булочкин
#происшествия #ирак #политика #новости #весь мир

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