Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

 Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии

Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии
Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

 Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии

Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии
20:00   26 Января 2020
Весь мир

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Военный эксперт Борис Рожин уверен, что Штаты занижают официальное количество американского военного контингента в Сирии, скрывая своих наемников, военных инженеров, строителей и охрану. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, после завершения турецкой военной операции «Источник мира», США стремятся снова обозначить в Сирии свои границы, за которые не смогут заходить сирийские правительственные войска. Рожин напоминает о былых временах, когда инфраструктурные объекты США располагались по всей территории Рожавы: там находились американские военные базы и аэродромы. Сейчас территория американского влияния значительно сократилась, а войска США были вытеснены в Дейр-эз-Зор.

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Но и в Дейр-эз-Зоре американцы не теряют времени даром, а пытаются восстановить утерянную инфраструктуру.

«Американцы пытаются частично вернуть утерянный контроль, это приводит к мелким инцидентам с российскими и американскими патрулями, однако механизм деэскалации продолжает действовать, и эти стычки не влияют на ситуацию, что подтверждают заявления Пентагона и Минобороны РФ», — отметил Рожин.

Политолог считает, что официально заявляемое Пентагоном число присутствующих в САР военных существенно занижено: в этих данных не отмечаются люди, обслуживающие и строящие новую инфраструктуру на сирийской земле, а также скрываются бойцы американских ЧВК — например, наемники из «Blackwater».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#сша #сирия #политика #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...