Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

Новая школа, открытие памятника блокадному Ленинграду в Иерусалиме, денежные премии молодым лидерам - губернатор Петербурга Александр Беглов по традиции рассказал о самых значимых событиях недели на своей странице в «ВКонтакте».

На неделе Беглов подписал распоряжение, по которому более 350 тысяч петербуржцев получат единовременную выплату из бюджета города в мае, к 75-летию Великой Победы. Для этого им не придется писать заявлений, деньги автоматически переведут по актуальной базе данных.

Кроме этого, в начале недели в Петербурге отрыли новую школу, которая стала одной из самых больших в городе – на 1375 учеников. В школе оборудованы учебные лаборатории, лингафонные классы, стадион, два бассейна, один приспособлен для детей с инвалидностью.

На этой неделе Беглов вместе с Секретарем Собеза РФ Николаем Патрушевым проверили ход капитального ремонта лицея № 211.

«Таких масштабных работ в здании не было с момента основания лицея, в ноябре ему исполнится 160 лет. Поставил перед строителями задачу выполнить ремонт качественно и без задержек, сдать объект в августе», – пояснил Беглов.

27 января Петербург отмечает 76-ю годовщину снятия блокады. На неделе город посетили представителей общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда из других регионов.

«Планируем открыть филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в регионах России, которые принимали эвакуированных ленинградцев, а также в зарубежных странах, где проживают блокадники, – написал губернатор Петербурга.

Еще одно значимое событие, связанное с датой: в Иерусалиме открыли памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда - «Свеча памяти».

«Ещё раз благодарю всех, кто помог создать этот памятник. Он связывает наши народы, пережившие две страшные трагедии Второй мировой войны: блокаду Ленинграда и Холокост», – поблагодарил губернатор.

Также Беглов подписал постановление городского правительства о присуждении премии 100 молодым лидерам, показавшим высокий результат по итогам кадрового конкурса «Мой город — мои возможности”.