Поклонская осудила «шутку» главы Чувашии , процитировав Николая II

Депутат Наталья Поклонская упрекнула главу Чувашии Михаила Игнатьева за его «шутку» над сотрудником МЧС и призвала не выпячивать данную ему власть, напомнив слова последнего Российского императора Николая II.

«История с «шутками» Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева оголила проблему нашего общества. Почему так заносит людей, получивших хоть какую-нибудь власть? Как с этим бороться? Последний Российский Император Николай Второй говорил своим детям: "Никогда не напоминайте о своём происхождении"», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская с сожалением отметила, что даже охранник в аэропорту не упускает возможности лишний раз «похвастаться» данной ему властью.

«Простой охранник в аэропорту уже наделён властью и гордыней — надменным взглядом посмотрит в сумку и недовольно скажет: «Ну ладно… Проходите!». И чему тогда удивляться?!», – пояснила она.

Игнатьеву пригрозили отставкой за его неуместную «шутку». Поклонская считает это недостаточным наказанием для такого поступка.

«Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах. Всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора. А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон… И это всё, что нажито непосильным трудом!», – написала она.

В заключение депутат призвал уважать друг друга в такое непростое для всех время.

Ранее в сеть попало видео, на котором политик высоко держит ключи от новой пожарной машины и сотрудник МЧС вынужден подпрыгивать за ними.