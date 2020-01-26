Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

 Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии

Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии
Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

Беглов во «ВКонтакте» рассказал о значимых событиях рабочей недели

 Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии

Как голодающих ленинградцев биохимики спасали от цинги и дистрофии
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

ПНС Ливии объявило о том, что не намерено соблюдать режим прекращения огня

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии

Рожин рассказал, как американцы маскируют своих наемников в Сирии
19:06   26 Января 2020
Россия

Поклонская осудила «шутку» главы Чувашии , процитировав Николая II

Поклонская осудила «шутку» главы Чувашии , процитировав Николая II

Депутат Наталья Поклонская упрекнула главу Чувашии Михаила Игнатьева за его «шутку» над сотрудником МЧС и призвала не выпячивать данную ему власть, напомнив слова последнего Российского императора Николая II.

«История с «шутками» Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева оголила проблему нашего общества. Почему так заносит людей, получивших хоть какую-нибудь власть? Как с этим бороться? Последний Российский Император Николай Второй говорил своим детям: "Никогда не напоминайте о своём происхождении"», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская с сожалением отметила, что даже охранник в аэропорту не упускает возможности лишний раз «похвастаться» данной ему властью.

«Простой охранник в аэропорту уже наделён властью и гордыней — надменным взглядом посмотрит в сумку и недовольно скажет: «Ну ладно… Проходите!». И чему тогда удивляться?!», – пояснила она.

Игнатьеву пригрозили отставкой за его неуместную «шутку». Поклонская считает это недостаточным наказанием для такого поступка.

«Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах. Всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора. А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон… И это всё, что нажито непосильным трудом!», – написала она.

В заключение депутат призвал уважать друг друга в такое непростое для всех время.

Ранее в сеть попало видео, на котором политик высоко держит ключи от новой пожарной машины и сотрудник МЧС вынужден подпрыгивать за ними.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#поклонская #игнатьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...