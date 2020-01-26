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19:18   26 Января 2020
Весь мир

Старейшина ливийского племени рассказал, какие цели реально преследует ООН в Ливии

Старейшина ливийского племени рассказал, какие цели реально преследует ООН в Ливии

Старейшина ливийского племени Аль-Обайдат ШархалБал Бридан уверен, что все представители ООН, действующие в стране, преследуют собственные меркантильные цели и прикрывают благими намерениями захват ресурсов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам старейшины, все представители ООН, участвовавшие в конференции по Ливии, имеют свои личные цели в североафриканской стране. Например, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Бернардино Леон отстаивает интересы Катара — эта страна открыто поддерживает запрещенных в РФ «Братьев мусульман», чьи боевики орудуют в Ливии в качестве наемников так называемого Правительства национального единства (ПНС). Сама ООН расследовала деятельность Леона и его связи с Катаром, но результаты расследования так и не были обнародованы.

Старейшина ливийского племени рассказал, какие цели реально преследует ООН в Ливии

Новый представитель ООН по Ливии Мартин Коблер, бывший ранее послом ФРГ в Пакистане, контактировал с криминальными группировками, выполняющими в ПНС роль «полиции». Также он связан с Ибрагимом Аль-Джадраном — известным контрабандистом нефти.

Эмиссар ООН в Ливии Гассан Саламе прямо заявляет, что поддерживает «правительство» Файеза Сарраджа, хотя его должность обязывает отстаивать интересы всех ливийцев. Напомним, большинство жителей Ливии выступает против ПНС из-за сотрудничества Сарраджа с Турцией и присутствия в стране турецких войск.

«Они (представители ООН, — прим.ред.) выполняют задачи по раздроблению ресурсов, пополнению террористических групп, контролю над занимаемыми боевиками землям», — уверен политолог Александр Перенджиев.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #новости #общество #весь мир

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