Туроператор «Русь-Тур» досрочно вывозит россиян с острова Хайнань из-за коронавируса

Туроператор «Русь-Тур» приступил к досрочному вывозу россиян с острова Хайнань в Китае из-за распространяющегося коронавируса, сообщила пресс-служба компании.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ, руководством туроператора «Русь-Тур» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнаня», – сообщили в пресс-службе.

Более того, из-за эпидемии компания приостановила продажу туров в Китай с 25 января, все заявки на вылет в Китай до 16 февраля также отменили.

По последним данным, 56 человек скончались в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 2000 случаев заражения в нескольких странах мира, еще почти у 2,7 тысяч человек диагноз подозревается. Большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Ухань в центре КНР, где вирус, предположительно, появился в конце прошлого года.

По данным Роскомнадзора, ни одного случая заражения коронаврусом в РФ не зафиксировано.