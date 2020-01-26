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18:35   26 Января 2020
Россия

Протоиерей Чаплин умер, предположительно, от остановки сердца

Протоиерей Чаплин умер, предположительно, от остановки сердца

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался сегодня днем от остановки сердца.

Ранее прихожанин храма святого Феодора Студита Александр Петрунько сообщал, что Чаплин умер перед храмом, в котором служил: он сел на лавочку, стал задыхаться, посинел и упал. Прихожанин связывал смерть настоятеля с астмой, которой, по его утверждению, страдал Чаплин.

Протоиерей умер сегодня около 16:30 по московскому времени. Отпевать Чаплина, вероятно, будут в храме, где он был настоятелем, сообщал Петрунько.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #новости #общество

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