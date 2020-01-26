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18:15   26 Января 2020
Россия

Всеволод Чаплин умер возле храма, где был настоятелем

Всеволод Чаплин умер возле храма, где был настоятелем

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался перед храмом святого Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе храма.

Прихожанин Александр Петрунько заявил изданию «Подъём», что Чаплин умер около 16:30 по московскому времени. По его словам, у Чаплина была астма: протоиерей всегда носил с собой лекарство, а во время одышки пользовался специальным ингалятором.

«Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут…», — сообщил Петрунько.

Прихожанин отметил, что отпевать Чаплина, скорее всего, будут в том же храме, где он служил.

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Автор: Тимофей Булочкин
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