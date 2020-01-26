Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии. Первую купленную партию в 80 тысяч тонн уже тестируют, сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов.

«Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы. На наш взгляд, это неплохой сорт», – передаетет слова Демидова белорусское агентство «Белта».

Демидов подчеркнул, что сырье приобретается без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шельфе.

Ранее Россия и Белоруссия так и не смогли договориться о поставках нефти , поэтому 1 января РФ прекратила транзит нефти в Белоруссию. Сообщается, что транзит нефти в Европу при этом продолжается. После этого Белоруссия также временно приостановила экспорт нефти, однако уже 4 января в республике заявили, что ожидают начала поставки партий топлива из РФ. Десятого января в Минске объявили о введении экологического налога для транспортирующих нефть компаний, однако на РФ пошлина распространяться не будет.