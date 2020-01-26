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17:50   26 Января 2020
Россия

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей, священник Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин скончался на 52 году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года был Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. В июле 2017 года стал членом общественной палаты Союзного Государства России и Белоруссии.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #рпц #чаплин

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