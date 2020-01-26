Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей, священник Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин скончался на 52 году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года был Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. В июле 2017 года стал членом общественной палаты Союзного Государства России и Белоруссии.