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18:07   26 Января 2020
Россия

Прощание с создателем театра «Буфф» Исааком Штокбантом состоится 29 января

Прощание с создателем театра «Буфф» Исааком Штокбантом состоится 29 января

Основатель современного театра «Буфф» Исаак Штокбант, руководивший им более 35 лет, ушел на 95-м году жизни: прощание с ним состоится 29 января.

«Прощание состоится 29 января в большом зале театра с 10 до 13 часов», — сообщается на сайте театра «Буфф».

Штокбант — народный артист России и лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие искусства. Он родился в Ленинграде 14 августа 1925 года, закончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института, а позже преподавал в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и работал в театрах Карелии, Красноярска и Москвы.

Прощание с создателем театра «Буфф» Исааком Штокбантом состоится 29 января

«Буфф» был основан Штокбантом в 1983 году, из его мастерской вышли многие эстрадные артисты. Комедийные актеры, прошедшие через «Буфф», до сих пор успешно выступают на большой сцене: среди них Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Елена Воробей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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