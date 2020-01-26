Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Протоиерей Чаплин умер, предположительно, от остановки сердца

Протоиерей Чаплин умер, предположительно, от остановки сердца

 Всеволод Чаплин умер возле храма, где был настоятелем

Всеволод Чаплин умер возле храма, где был настоятелем
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
Туроператор «Русь-Тур» досрочно вывозит россиян с острова Хайнань из-за коронавируса

Туроператор «Русь-Тур» досрочно вывозит россиян с острова Хайнань из-за коронавируса

 Глава МИД ФРГ предложил криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ предложил криминализировать отрицание Холокоста
Протоиерей Чаплин умер, предположительно, от остановки сердца

Протоиерей Чаплин умер, предположительно, от остановки сердца

 Всеволод Чаплин умер возле храма, где был настоятелем

Всеволод Чаплин умер возле храма, где был настоятелем
Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

Белоруссия рассматривает вариант импорта нефти у Норвегии

 Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины

Цеков уверен, что украинские политики осознанно лгут о краже Россией истории Украины
Туроператор «Русь-Тур» досрочно вывозит россиян с острова Хайнань из-за коронавируса

Туроператор «Русь-Тур» досрочно вывозит россиян с острова Хайнань из-за коронавируса

 Глава МИД ФРГ предложил криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ предложил криминализировать отрицание Холокоста
17:38   26 Января 2020
Россия

Законопроект о поправке к Конституции состоит из двух блоков, уточнили в ГД

Законопроект о поправке к Конституции состоит из двух блоков, уточнили в ГД

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о двух блоках в проекте закона об изменениях в Конституции РФ — «сущностном» и «процедурном». Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам Крашенинникова, первый блок законопроекта о конституционных правках содержит в себе предложения об изменениях в Конституции. Второй блок вступит в силу, когда закон будет принят, подписан и опубликован.

«А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования — какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже», — объяснил Крашенинников.

 Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Дума может рассмотреть законопроект во втором чтении уже 11 февраля. В первом чтении президентский проект был единогласно одобрен парламентариями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...