Законопроект о поправке к Конституции состоит из двух блоков, уточнили в ГД

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о двух блоках в проекте закона об изменениях в Конституции РФ — «сущностном» и «процедурном». Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам Крашенинникова, первый блок законопроекта о конституционных правках содержит в себе предложения об изменениях в Конституции. Второй блок вступит в силу, когда закон будет принят, подписан и опубликован.

«А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования — какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже», — объяснил Крашенинников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Дума может рассмотреть законопроект во втором чтении уже 11 февраля. В первом чтении президентский проект был единогласно одобрен парламентариями.