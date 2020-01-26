Глава МИД ФРГ предложил криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы объединить борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста, сообщает РИА Новости.

Министр изложил свое видение на проблему антисемитизма в Европе в статье для издания Spiegel. Маас отметил, что только в Берлине за шесть месяцев 2019 года зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера.

«В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну», — считает министр.

Маас напомнил о прошлогоднем происшествии в синагоге немецкого города Галль. Преступник застрелил двух случайных прохожих после неудачной попытки проникнуть в здание синагоги и застрелить находящихся там людей. Маас отметил, что Германия в 2020 году выделит ОБСЕ 500 тысяч евро на защиту евреев в Европе. Кроме того, министр призвал наказывать за разжигание ксенофобии в интернете.

«Германия должна стать ролевой моделью в этой борьбе. Слишком мало стран назначили уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, это нужно исправить. Нам нужна европейская сеть уполномоченных от всех стран-членов, чтобы консолидировать борьбу с антисемитизмом в европейском плане действий», — отметил Маас.

По словам министра, Германия продолжает работу по криминализации отрицания Холокоста, для этого создадут Глобальную рабочую группу в этом году. Кроме того, в Германии разрабатывают рекомендации по информированию молодежи о Холокосте.