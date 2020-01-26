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17:16   26 Января 2020
Россия

Кондратьеву посоветовали следить за словами после сравнения свалки с Мамаевым курганом

Кондратьеву посоветовали следить за словами после сравнения свалки с Мамаевым курганом

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сравнил свалку с Мамаевым курганом. В Госдуме посчитали такое высказывание неаккуратным и посоветовали губернатору следить за словами.

«Неаккуратное очень высказывание. Надо следить за тем, о чем ты говоришь, где говоришь и по какому поводу. Это свидетельствует об определенном стиле мышления. У нас в разных местах губернаторы подобные вещи себе позволяют. То работники МЧС перед ними прыгают как собачки, то вот такие заявления. Это какая-то безответственность и отсутствие необходимого высокого уровня культуры», — заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Николай Осадчий телеканалу «360».

Мамаев курган – возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои. На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более  35 тысяч защитников Сталинграда.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#кубань #кондратьев #мамаев курган

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