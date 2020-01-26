США считает, что Турция должна прекратить помогать ПНС Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что Турции следует немедленно прекратить отправку боевиков и оружия в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Шенкер вспомнил о решении участников международной конференции по Ливии, прошедшей в Берлине 19 января. Представители нескольких стран на саммите призвали Турцию прекратить обеспечивать ПНС Ливии живой силой и вооружением. Представитель США выразил надежду на соблюдение турецкой стороной договоренностей, заключенных на встрече в столице Германии.

Напомним, в итоговом документе, заключенном по итогам конференции, принято решение не допускать вмешательства третьих сторон в ливийский конфликт, но Турция в данный момент выступает внешней силой, открыто поддерживающей «правительство» Файеза Сарраджа в североафриканской стране. Шенкер напомнил о решении участников конференции: военные действия в Ливии должны быть прекращены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в местном телеэфире с очередными обвинениями в адрес фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Турецкий глава утверждает, что Хафтар не соблюдает режим перемирия, установленный в стране с 12 января по итогам первых мирных переговоров по Ливии, прошедших в Москве. При этом Турция продолжает поддерживать ПНС, отправляя в страну живую силу и оружие.