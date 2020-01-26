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17:19   26 Января 2020
Весь мир

США осуждают военную поддержку Турцией нелегитимного ПНС Ливии

США осуждают военную поддержку Турцией нелегитимного ПНС Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что Турции следует немедленно прекратить отправку боевиков и оружия в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Шенкер вспомнил о решении участников международной конференции по Ливии, прошедшей в Берлине 19 января. Представители нескольких стран на саммите призвали Турцию прекратить обеспечивать ПНС Ливии живой силой и вооружением. Представитель США выразил надежду на соблюдение турецкой стороной договоренностей, заключенных на встрече в столице Германии.

США считает, что Турция должна прекратить помогать ПНС Ливии

Напомним, в итоговом документе, заключенном по итогам конференции, принято решение не допускать вмешательства третьих сторон в ливийский конфликт, но Турция в данный момент выступает внешней силой, открыто поддерживающей «правительство» Файеза Сарраджа в североафриканской стране. Шенкер напомнил о решении участников конференции: военные действия в Ливии должны быть прекращены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в местном телеэфире с очередными обвинениями в адрес фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Турецкий глава утверждает, что Хафтар не соблюдает режим перемирия, установленный в стране с 12 января по итогам первых мирных переговоров по Ливии, прошедших в Москве. При этом Турция продолжает поддерживать ПНС, отправляя в страну живую силу и оружие.

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Автор: Тимофей Булочкин
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