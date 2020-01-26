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16:56   26 Января 2020
Россия

Шнуров признался, что пойдет в политику, если захочет народ

Шнуров признался, что пойдет в политику, если захочет народ

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что пойдет в политику, если у народа возникнет такое желание и музыкант поймет, что сможет сделать что-то хорошее для людей.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах», – поделился Шнуров с РИА Новости.

Музыкант добавил, депутатом должен становиться человек, которого выбрали люди, а пока певец не определился, хочет ли он стать политиком.

«В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет», – отметил Шнуров.

Ранее в СМИ появилось предположение, что Шнуров и блогер Юрий Дудь могут возглавить новые оппозиционные партии перед выборами в Госдуму в 2021 году.

В 2019 году Шнуров вошел в совет по культуре, который помогает комитету по культуре готовить предложения по совершенствованию законодательства и занимается выработкой консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в сфере культуры.

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Автор: Алина Бранцевич
#политика #шнуров

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