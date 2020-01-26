Туристов из Таиланда шокировала разрушенная террористами Пальмира

Туристы из Таиланда посетили освобожденный от террористов сирийский город Пальмира и рассказали журналистам ФАН о своих впечатлениях от разрушенного боевиками одного из старейших городов в мире.

«То, что террористы сделали в Пальмире, это уничтожение человеческой культуры. Несмотря на все, я доволен нашим визитом. Оказавшись в Пальмире, мы чувствовали себя совершенно комфортно, практически как дома. Я очень рад возможности воочию увидеть древнейшие памятники цивилизации — а это можно сделать только в Пальмире», – заявил сотрудник тайской нефтяной компании, турист по имени Нео.

Другой тайский турист по имени Натс назвал принадлежащие Сирии культурные объекты уникальны и заявил, что их необходимо беречь всем миром. Натс назвал действия террористических группировок в Пальмире преступлением против всего человечества.

Три года назад Сирийская арабская армия (САА) при содействии российской авиации освободила древний город от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Несмотря на разрушенную инфраструктуру, в него продолжают возвращаться люди. Местные власти делают все возможное, чтобы вернуть Пальмиру в ее довоенное состояние.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2015 года Россия по приглашению сирийского правительства помогает стране в борьбе с терроризмом. Кроме того, российские военные регулярно проводят в Сирии гуманитарные акции.