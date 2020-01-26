Разгром террористов правительственными войсками Сирии попал на видео

Правительственные войска Сирии атакуют террористические анклавы в юго-западных районах провинции Алеппо: боевики понесли тяжелые потери в численности и военной технике. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, оказавшийся на месте событий.

Ранее сирийский МИД сообщил Совету безопасности ООН об основных целях антитеррористических операций в провинциях Алеппо и Идлиб — это защита мирных жителей, обратившихся за помощью к Сирийской арабской армии. Джихадисты из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»* постоянно атакуют сирийских граждан в Алеппо, обстреливая школы, госпитали, мечети и уничтожая инфраструктуру провинции.

Действия САА не ограничатся ситуативным реагированием на провокационные атаки боевиков: планируется окончательное уничтожение незаконных террористических группировок, окопавшихся вблизи Алеппо. Результатом действий правительственных войск станет масштабная военная операция для восстановления мира в регионе.

Сейчас войска Дамаска вытесняют боевиков из западной части Алеппо, обстреливая позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». САА продвигаются к городу Маарет ан-Нуман — основному террористическому анклаву, при этом «спецназ» САА «Силы Тигра» смог всего лишь за ночь освободить города Телль-Манис и Маар-Шамша от оккупации боевиками.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.