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16:19   26 Января 2020
Весь мир

Новогодние каникулы в Китае продлили из-за распространения коронавируса

Новогодние каникулы в Китае продлили из-за распространения коронавируса

Правительство КНР распорядилось на всех уровнях разработать план действия по борьбе с распространением коронавируса и, при необходимости, продлить новогодние каникулы и перейти на удаленный режим работы, сообщает агентство «Синьхуа».

«Для подготовки надлежащих мер по контролю и профилактике эпидемии после праздников будет целесообразным продлить в честь Чуньцзе  и скорректировать время возобновления занятий», — говорится в решениях совместного совещания.

Такое решение приняли на заседании руководящей группы ЦК КПК по контролю ситуации с новым типом коронавируса, которое провел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 26 января.

«Следует как можно раньше подготовить план мер по обеспечению профилактики и контроля распространения коронавируса после новогодних каникул, предпринять целесообразные меры по продлению каникул, скорректировать время начала школьных занятий, поддержать режим удаленной работы, сократить передвижения сотрудников», — говорится в заявлении по итогам заседания.

Ранее власти китайской столицы сообщили, что продлят каникулы в детских садах, школах и университетах. Комитет по вопросам образования Шанхая сообщил, что занятия в начальных и средних школах, детсадах не начнутся раньше 17 февраля.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в крупном центральном городе Ухань. По последним данным, 56 человек скончались в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 2000 случаев заражения в нескольких странах мира, еще почти у 2,7 тысяч человек диагноз подозревается.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. 

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Автор: Алина Бранцевич
#вирус #китай #кнр

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